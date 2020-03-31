مدينة الطب: الوفد الصيني جهز مختبراً لتشخيص المصابين بكورونا

2020/03/31 | 19:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مدير عام مدينة الطب حسن التميمي، اليوم الثلاثاء، تجهيز مختبر يوفر 50 ألف فحص مختبري في مجال تشخيص الفايروس.

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