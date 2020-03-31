مرور البصرة: تسجيل 494 مخالفة لاجراءات حظر التجوال


مرور البصرة: تسجيل 494 مخالفة لاجراءات حظر التجوال
2020/03/31 | 19:58 - المصدر: موازين
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- مرور البصرة: تسجيل 494 مخالفة لاجراءات حظر التجوال هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/31 | 19:58.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مرور البصرة: تسجيل 494 مخالفة لاجراءات حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مرور البصرة: تسجيل 494 مخالفة لاجراءات حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).

واصل القراءة على موازين
Sponsored Links