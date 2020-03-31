مدير صحة الكرخ يصدر توضيحاً لاهالي الشعلة بعد تسجيل عدة إصابات فيها بفيروس كورونا

2020/03/31 | 20:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مدير دائرة صحة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء (31 اذار 2020)، توضيحاً لاهالي الشعلة بعد تسجيل عدة إصابات فيها بفيروس كورونا.

وقال الحجامي في "توضيح مهم"، الى اهالي مدينة شعلة الصدرين، إن "الوضع لازال تحت السيطرة ولا شيء يدعو للخوف والهلع فقط عليكم الالتزام بحظر التجوال واتباع ارشادات الوقاية من المرض".وأضاف، أن "الحالات التي ظهرت في مدينتكم هي لعائلة تسكن في محلة 460 زقاق 17 لرجل وابنته وزوجها الساكن في القطاع التاسع، وكل ما نريده هو ان يراجع باقي افراد العائلة للفحص وكل من التقى بهم في الايام الماضية".

وتابع، "يجب ان يلتزموا بيوتهم لمدة اسبوعين كاملين مع اخذ كافة إجراءات السلامة وتكون أدواتهم وأوانيهم لوحدهم و تعقيم كل شيء يستعملونه حتى حنفية الماء والمغسلة والحمام ومقبض الباب ...إلخ مع ارتداء الكمامة والكفوف باستمرار".

واعلنت وزارة الصحة العراقية ، امس الاثنين 30-3-2020، تسجيل 83 اصابة جديدة بفيروس كورونا فيما كشفت عن مجمل حالات الاصابة والشفاء في البلاد.

وقالت الوزارة في بيان ان مختبرات الوزارة 83 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد موزعة كالتالي:- بغداد الرصافة: 2 - بغداد مدينة الطب: 1- بغداد الكرخ: 11 - البصرة: 10- النجف: 18- السليمانية: 14- كربلاء: 3- المثنى: 12- أربيل: 10- دهوك: 2".

وأكدت الوزارة تسجيل 4 حالات وفاة جديدة (حالتين في النجف وحالة واسط والرابعة في ديالى) وتسجيل 9 حالات شفاء تام (6حالات في النجف و 3 حالات في أربيل).

وأكدت انه بموجب الحصيلة الجديدة ارتفعت الاصابات المسلجة في العراق الى 630 اصابة والوفيات الى 46 وحالات الشفاء التام الى 152".

وكان مسؤول بدائرة صحة الكرخ ببغداد حدد، تاريخاً جديداً فرضته معطيات أخيرة للخلاص من خطر فيروس كورونا في العراق ينتهي معه خطر المصابين والملامسين فيما كشف عن الحالة الصحية لأغلب من أصيبوا بالمرض قبل اجراء الفحوصات وما ظهر عليهم من اعراض.

وقال وسام التميمي – المختص بالصحة العامة في دائرة صحة الكرخ ان " خطر المصابين بفيروس كورونا ممن شاركوا بزيارة الامام الكاظم سينتهي في 4 نيسان المقبل على اعتبار انه لن تسجل حالات جديدة بسبب المدة الفاصلة بين الزيارة وهذا التاريخ لان حضانة الفيروس لن تستمر لأكثر من أسبوعين".وتابع ان " هناك خطرا للملامسين لمن أصيبوا اثناء الزيارة وهؤلاء سيجعلوننا ننتظر حتى تاريخ 18 نيسان المقبل للخروج من دائرة الخطر لكن شريطة الالتزام بحظر التجوال والبقاء بالبيوت وعدم الاختلاط".وأكد ان " وزارة الصحة تستخدم بورتوكولاً علاجياً نجح بحصول الشفاء لكثير من الحالات في العراق".وشدد على انه " في حال عدم وصول عدد حالات الشفاء المسجلة اليومية لارقام اكثر من الإصابات كما يحدث في الصين فلن نتعدى مرحلة الخطر والحل الوحيد للخلاص من خطر كورونا هو الوقاية".ولفت الى أن "60-70 % من المصابين في العراق لم تحدث لهم حمى ، الاعراض تختلف من شخص لاخر حسب مناعة الاجسام" لافتا الى إن " كورونا قد يختلف من دولة لأخرى حسب مناخها وحسب زمان ومكان حصول العدوى وعرق الانسان".ولفت الى ان "جانب الرصافة ببغداد سجل اعلى معدلات الإصابة في العراق والعرب في أوروبا وإيطاليا سجلوا إصابات اقل عدداً وشدة رغم ملامستهم لمصابين، ربما لأن اجسامهم ومناعتهم اقوى".واكد إن "درجات الحرارة المرتفعة الى 20 درجة ساعدت الصين في مواجهة المرض وجعلتها تتغلب عليه".

بغداد اليوم- اليوم

اعرب نائب رئيس خلية الازمة الحكومية، جاسم الفلاحي، الثلاثاء (31 اذار 2020)، عن مخاوفه من زيادة مساحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد كوفيد-19 واطالة امد بقائه باعراق، لعدم وجود التزام كامل بقرار حظر التجوال.

وقال الفلاحي في حدي

بغداد اليوم _ بغداد

أعلنت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، وصول 276 عراقي كانوا عالقين في الامارات، وذلك بسبب تعليق الرحلات بسبب مخاطر تفشي فيروس كورونا.

وأعلنت النقل، أمس الاثنين، وصول 155 عراقياً على متن الخطوط الجوية العراقية، قادمين من بي

بغداد اليوم- بغداد

انتقد مسؤولون لفرق تطوعية في قضاء الزبير غربي محافظة البصرة، الثلاثاء 31-3-2020، القطوعات الأمنية الكثيرة التي تعيق حركتهم دون النظر بعين الأعتبار لدورهم المهم في ايصال المساعدات للعائلات المتعففة .

خالد الدراجي، م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( مدير صحة الكرخ يصدر توضيحاً لاهالي الشعلة بعد تسجيل عدة إصابات فيها بفيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( مدير صحة الكرخ يصدر توضيحاً لاهالي الشعلة بعد تسجيل عدة إصابات فيها بفيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).