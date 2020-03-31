مدينة الصدر تواصل تسجيل الإصابات.. مؤشر كورونا يرتفع في الرصافة

2020/03/31 | 20:39 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلنت دائرة صحة الرصافة اليوم الثلاثاء تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا، لشخص اردني الجنسية فضلا عن شخصين من سكنة مدينة الصدر.وقالت الدائرة في بيان مقتضب تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنها “سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا”، مبينة أن “الإصابات الثلاث الجديدة بفيروس كورونا لرجل بعمر 51 سنة اردني الجنسية […]

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