🟠الحب في زمن كورونا… قصة حب في نيويورك تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

2020/03/31 | 20:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في ولاية نيويورك، لتصل إلى أكثر من 7 آلاف و100 حالة، بعد تسجيل 2950 إصابة جديدة بالمرض.وبمعزل عن بقية العالم حتى يتم التأكد من […]

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