2020/03/31 | 20:48 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رحلة "استثنائية"..العراق يعيد 276 عراقيا من دبي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في رحلة "استثنائية".. العراق يعيد 276 عراقيا من دبي) نشر أولاً على موقع (كردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في رحلة "استثنائية".. العراق يعيد 276 عراقيا من دبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كردستان 24).