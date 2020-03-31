2020/03/31 | 20:50 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار اليوم الثلاثاء أن نتائج الفحص المختبري اثبتت سلامة 7 حالات جديدة مشتبه إصابتها بفايروس كورونا.للاشتراك بقناة تسريبات نيوز على التلغرام https://t.me/joinchat/AAAAAE7_6e1AeLX_QUe4BA 🟠

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (🟠صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة 7 حالات جديدة من الاصابة بفايروس كورونا) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (🟠صحة ذي قار: الفحص المختبري اكد سلامة 7 حالات جديدة من الاصابة بفايروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).