2020/03/31 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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الصحة تعلن تسجيل 65 اصابة جديدة بكورونا وتكشف العدد الكلي للاصابات والوفيات بالعراق

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تعلن تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت السلطات الصحية الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل 499 وفاة جديدة ناجمة عن عدوى فيروس كورونا COVID-19 ، في أكبر ارتفاع يومي لعدد ا

بغداد اليوم - بغداد

غرد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الثلاثاء (31 اذار 2020)، بشأن شريحة المتقاعدين في العراق.

وقال الزرفي في تغريدة له على تويتر، إن "المتقاعدين في بلادنا لم تنصفهم التشريعات القانونية مما يتوجب رعايتهم والإطمئنا

بغداد اليوم- بغداد

دعا وزير الحج السعودي محمد صالح بن طاهر، اليوم الثلاثاء، دول العالم الإسلامي للتريث قبل إبرام عقود الحج حتى تتضح الرؤية بشأن فيروس (كورونا).

وقال الوزير، لفي تصريحات نقلتها وسائل اعلام سعودية، "أعدنا المبالغ لمن حصل على

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