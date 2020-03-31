الصحة الفرنسية تعلن تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

2020/03/31 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلنت الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تعلن تسجيل 499 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا.

وأفادت ال...





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