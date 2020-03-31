الزرفي يغرد بشأن شريحة المتقاعدين في العراق

2020/03/31 | 20:50 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

غرد رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، الثلاثاء (31 اذار 2020)، بشأن شريحة المتقاعدين في العر...





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