طبيبة في الأشعة التشخيصية: الوضع الصحي في العراق تحت السيطرة حتى الآن

2020/03/31 | 21:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز: بغداد أكدت الاخصائية في الاشعة التشخيصية الدكتورة منى الخفاجي، اليوم الثلاثاء، أن الوضع الصحي في البلاد تحت السيطرة حتى الآن.ودعت الخفاجي في حديث لقناة “العهد”، تابعته وكالة “العهد نيوز” “المواطنين الى مراجعة الجهات الصحية عند وجود أي شك بالاصابة بفايروس كورونا”.واضافت ان “الوضع الحالي تحت السيطرة ونتمى أن يكون هناك تعاون […]

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