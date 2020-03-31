🟠الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق

2020/03/31 | 21:03 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت مختبرات وزارة الصحة والبيئة ٦٥ اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق موزعة كالتالي:- -بغداد الرصافة: ٣ – بغداد مدينة الطب: ١ – بغداد الكرخ: ٨ – البصرة: […]

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