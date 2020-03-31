طيران الجيش يقتل ثلاثة 'دواعش' شمال غرب تكريت

2020/03/31 | 21:32 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تمكن طيران الجيش، الثلاثاء، من قتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" شمال غرب مدينة تكريت.

وذكرت قيادة عمليات صلاح الدين في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، انه "باشراف ميداني من قبل قائد عمليات صلاح الدين اللواء الركن عبد المحسن حاتم موسى باشرت القطعات ضمن قيادة عمليات صلاح الدين بعملية عسكرية واسعة وبسبعة محاور لتفتيش وتطهير شرق وغرب وادي الثرثار (جزيرة الحضر )لفرض الامن والاستقرار في المنطقة وملاحقة بقايا عناصر داعش الارهابية".

وأضافت أن "العملية أسفرت عن تدمير عجلة نوع بيك اب عذاري كانت تحمل وقود ومواد طبية، وقتل ثلاثة اشخاص من عناصر داعش الارهابي اثر ضربة جوية من قبل طيران الجيش العراقي".وأشارت القيادة، إلى "تدمير ثلاث مضافات لداعش".





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