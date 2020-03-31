العراق.. عداد

2020/03/31 | 21:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريركشفت وزارة الصحة، عن حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس "كورونا" في العراق، وخارطة توزيعها على محافظات البلاد.

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 65 إصابة جديدة و4 حالات وفاة

وذكر الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء 31 آذار/مارس، أن "المختبرات سجلت 65 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في العراق".

وبحسب البيان فإن الإصابات موزعة كما يلي:

بغداد الرصافة: 3

بغداد مدينة الطب: 1

بغداد الكرخ: 8

البصرة: 4

النجف: 22

السليمانية: 11

كربلاء: 11

ديالى: 2

أربيل: 1

كركوك: 1

ذي قار: 1

كما أشارت الوزارة، إلى تسجيل 4 حالات وفاة جديدة في بغداد/الرصافة والبصرة والنجف وميسان، فضلاً عن 18 حالة شفاء منها 6 في النجف و5 في أربيل.

ووفقًا للمعلومات الجديدة فقد ارتفع مجموع الإصابات في العراق إلى 694، وارتفع مجموع الوفيات إلى 50، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء 170.

انخفض معدل الوفيات بفيروس "كورونا" في العراق إلى 7.2%

ومع أخذ الإحصائيات الجديدة بنظر الاعتبار، فإن معدل الوفاة بفيروس ورونا" بلغ 7.2% من مجموع الإصابات وهو معدل مرتفع جدًا مقارنة بالنسب العالمية.

لكن وعلى الرغم من ذلك فقد انخفضت معدلات الوفاة، عن الأسابيع الماضية إذا بلغت أكثر من 10% خلال منتصف شهر آذار/مارس.

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