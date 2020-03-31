مناطق جديدة في بغداد على خارطة

2020/03/31 | 21:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريروجه مدير دائرة صحة الكرخ، جاسب الحجامي، نداءً إلى أهالي منطقة الشعلة شمالي العاصمة بغداد، بعد تسجيل إصابات جديدة في المنطقة التي تعد من أكبر الأحياء المكتظة بالسكان في العاصمة.

قدم مدير صحة الكرخ حزمة تعليمات إلى أهالي منطقة الشعلة شمالي العاصمة بعد إصابة أسرة بفيروس "كورونا"

وقال الحجامي في بيان نشره، يوم الثلاثاء 31 آذار/مارس، إن "الحالات التي ظهرت في مدينة الشعلة هي لعائلة واحدة، مكونة من رجل وابنته وزوجها، وتسكن في محلة 460 ز 17 القطاع التاسع".

وأكد، أن "الوضع ما زال تحت السيطرة ولا شيء يدعو للخوف والهلع فقط عليكم الالتزام بحظر التجوال واتباع إرشادات الوقاية من المرض"، مضيفًا : "كل ما نريده هو أن يراجع باقي أفراد العائلة وكل من التقى بهم في الأيام الماضية، المراكز الصحية لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا".

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كما دعا الأفراد المشار إليهم، إلى "التزام بيوتهم لمدة أسبوعين كاملين مع أخذ كافة إجراءات السلامة، وأن تكون أدواتهم وأوانيهم لوحدهم و تعقيم كل شيء يستعملونه حتى حنفية الماء والمغسلة والحمام ومقبض الباب، مع ارتداء الكمامة والكفوف باستمرار".

وأعلن الحجامي، في وقت سابق، تسجيل نحو 40 إصابة في جانب الكرخ، مع وفاة حالة واحدة فقط، موضحًا أن المناطق الجديدة التي دخلت خارطة الإصابات هي المنطقة الخضراء، المنصور، حطين، الشعلة، الشيخ معروف وشارع حيفا.

أعلن الحجامي تسجيل إصابات في مناطق جديدة ضمن خارطة جانب الكرخ من بغداد من بينها المنطقة الخضراء المحصنة

وحول تفاصيل الحالات في المنطقة الخضراء، قال الحجامي، إن من بينها حالتان تعودان لرجل عمره 63 عامصا وونجله ذو الـ 21 عامًا، فضلاً عن ثلاث حالات في مستشفى ابن سينا، لا تتوفر معلومات عنهم حالياً لعدم ارتباط المستشفى بدائرة صحة الكرخ.

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