عمليات بغداد تعلن القبض على 6601 من المخالفين لحظر التجوال

2020/03/31 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- ديالى

اكد مصدر امني في ديالى، الثلاثاء، سقوط 4 قذائف هاون على قرية محررة شمال شرق المحافظة.

وقال المصدر في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" 4 قذائف هاون سقطت على قرية الاصلاح في ريف ناحية جلولاء(70كم شمال شرق بعقوبة) ما اسفر

بغداد اليوم- كردستان

اعلن وزير الداخلية في اقليم كردستان، ريبر احمد، اليوم الثلاثاء، تمديد حظر التجول لـ10 ايام اخرى، كجزء من الاجراءات الوقائية لمنع تفشي وباء (كورونا- كوفيد-19)، في اراضي الاقليم.

وبين احمد، في مؤتمر صحفي عقده في اربيل ، انه &q

بغداد اليوم - الديوانية

أفاد مصدر قضائي من محافظة الديوانية، الثلاثاء (31 آذار 2020)، بالافراج عن مدير عام تربية الديوانية عقيل الجبوري بكفالة .

وقال المصدر في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "مدير عام تربية محافظة الديوانية، عقيل الجبوري، تم

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