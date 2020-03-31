وزير الصحة يعلن تمديد حظر التجوال الى 19 نيسان

2020/03/31 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الصحة العراقي رئيس خلية الازمة الحكومية، جعفر صادق علاوي، اليوم الثلاثاء (31 اذار 2020)، تمديد حظر التجوال الى يوم 19 من شهر نسيان المقبل.

وقال علاوي، في مقابلة متلفزة، تابعتها (بغداد اليوم)، ان "خلية الازمة الحكومية قررت تمديد حظر التجوال الى يوم 19 من شهر نسيان المقبل".

وتوقع الوزير انتهاء "ازمة كورونا في شهر حزيران المقبل، في حال التزم المواطنون بالحظر الصحي وإرشادات الوقاية".

وكشف علاوي، عن "وجود فريق اعلامي وتوعوي متميز يدير الازمة ويحظى بتعاون كبير بينهم وبين المؤسسات الاعلامية".

واكد الوزير قرب الشروع باجراء مسح ميداني للاحياء الشعبية المكتضة بالسكان للتحقق من احتمالية وجود حالات مصابة بكورونا.

وكانت الخلية مددت في وقت سابق حظر التجوال الى يوم 11 نيسان.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة، تسجيل 65 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، لليوم الثلاثاء، فيما كشفت عن العدد الكلي للاصابات والوفيات في البلاد.

وذكرت وزارة الصحة، في بيان الموقف الوبائي اليومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد في العراق، أن "مختبرات الوزارة سجلت 65 اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا في عموم البلاد".

وأضاف البيان، أن الصحة سجلت 3 اصابات في جانب الرصافة من العاصمة بغداد، وإصابة واحدة في مدينة الطب، فيما سجل جانب الكرخ 8 اصابات، مشيراً إلى أن تسجيل 4 اصابات في محافظة البصرة، وفي النجف 22، فيمل سجلت السليمانية وكربلاء 11 لكل منهما، وسجلت ديالى اصابتين وكركوك وذي قار إصابة واحدة لكل منها.

وعن حالات الشفاء من فيروس كورونا، أكد بيان الصحة شفاء "18 حالة، وزعت على مناطق بغداد الرصافة 3 حالات، ومحافظة البصرة 4، والنجف 6، واربيل 5 حالات شفاء من الفيروس".

واشار الموقف الوبائي للصحة، إلى أن "مجموع الإصابات في البلاد بلغ 694، ومجموع الوفيات 50، وحالات الشفاء 170".

وجهت منظمة الصحة العالمية رسالة وصفتها بالمهمة للشعب العراقي فيما طرحت مخاوف واضحة بسبب عدم التزام فئات بحظر التجوال.

وقال ممثل المنظمة في العراق د.



ادهم اسماعيل في رسالة مصورة وزعتها وزارة الصحة العراقية ان " هناك جهود رسمية كبيرة تبذل لتحييد خطر فيروس كورونا لكن هناك للأسف في ذات الوقت عدم التزام بحظر التجوال من قبل فئات عديدة من الشعب".

وأضاف، أن "حظر التجوال فرض في العراق من اجل امن وسلامة المواطنين ولوقايتهم من فيروس كورونا"، داعيا الى "الالتزام الشديد بذلك".

ووجه رسالة الى المراجع ورجال الدين بشأن "توعية الناس من اجل الابتعاد عن الصلاة الجماعية والامتناع عن الزيارات، فيما شكر القوات الامنية والكوادر الصحية".

وأصدرت منظمة الصحة العالمية، امس الاثنين بياناً على خلفية ارتفاع معدل الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العراق، وذلك بناءً على تسجيل البلاد، اليوم الاثنين، أعلى نسبة اصابات ووفيات منذ بدء تفشي الفيروس.

وذكرت الصحة العالمية، أن "العراق أعلن اليوم عن 42 حالة وفاة منذ بدء تفشي المرض في البلاد في 24 شباط/فبراير 2020، مما يجعل العراق ثاني بلد من حيث عدد من الوفيات المرتبطة بمرض CoVID19 في منطقة شرق البحر الابيض المتوسط بعد إيران".

وتوقعت منظمة الصحة العالمية، أن يسجل العراق "ارتفاعا كبيرا في عدد حالات الإصابة بالمرض في غضون الأيام العشرة القادمة، مع زيادة الفحوصات المخبرية".

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وذكرت دائرة صحة السليمانية، في بيان مقتضب، انها سجلت "حالة إصابة جديدة بفيروس كو

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نشر مدير صحة دائرة الكرخ جاسب الحجامي، الثلاثاء، مقاطع مصورة من داخل العزل الصحي لعدد من المصابين بفيروس كورونا.

ويظهر فيها احد الاطباء داخل العزل الصحي الخاص بالمصابين بكورونا للاطمئنان عليهم ويتحدث معهم لمعرفة احتياجتهم.

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