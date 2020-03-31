رسمياً.. الاتحاد الأوروبي يعاقب برشلونة بسبب أحداث مباراة نابولي

2020/03/31 | 22:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

أقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم " يويفا " عقوبة بحق فريق برشلونة الإسباني بشكل رسمي بسبب ما حدث في مباراة نابولي الإيطالي في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا في ملعب سان باولو.

و كشف اليويفا النقاب عن عقوبات مباريات دور الستة عشر من دوري الابطال و من بينها معاقبة البارسا بغرامة مالية تقدر قيمتها بـ 15 ألف يورو بسبب التأخير في الدخول لملعب المباراة.

و بدأت المباراة متأخرة عن مواعيدها ما يؤثر على حقوق البث التلفزيوني و هو الأمر الذي يسعى اليويفا لمراعاته دوماً لذلك قرر فرض الغرامة على نابولي أيضاً بنفس القيمة المذكورة.

لكن غرامات نابولي المالية لم تتوقف عند هذا الحد ، حيث سيكون الفريق الإيطالي مضطراً لدفع غرامة مالية أخرى تبلع قيمتها 12 ألف يورو بسبب استخدام الجماهير " الليزر " خلال اللقاء.

و لم يُحسم بعد المتأهل للدور القادم بين البارسا ونابولي حيث انتهت المباراة على وقع التعادل بهدف لمثله قبل أن تتأجل موقعة العودة في ملعب الكامب نو بسبب تفشي وباء كورونا المستجد " كوفيد – 19 " في أراضي القارة العجوز.

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