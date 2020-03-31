تحذير من خروج إصابات كورونا عن السيطرة في مدينة الصدر

2020/03/31 | 22:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشف مصدر في دائرة صحة الرصافة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل ٢٨ حالة إصابة بفيروس كورونا في مدينة الصدر منذ بداية انتشار المرض في بغداد، فيما حذر من تفاقم المرض وعدم السيطرة عليه.

وقالت المصدر في تصريح خاص لشفق نيوز، إنه "جرى تسجيل 28 حالة إصابة في مدينة الصدر منذ تفشي فيروس كورونا في بغداد".

ولفتت الى ان "هناك تخوفا لدى دائرة صحة الرصافة من تفشي الفيروس في المدينة وعدم السيطرة عليه بصفتها منطقة شعبية ويتجاوز سكانها 4 ملايين نسمة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني سعدون الساعدي، تسجيل ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات الموجبة الى 99 في جانب الرصافة؛ توفي منهم 6 فيما اكتسب الشفاء 22 ما يعني بقاء 71 حالة تتلقى العلاج بمستشفى ابن الخطيب.

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