صحة الرصافة تعلن تعافي 3 مصابين بكورونا بينهم طفلة

2020/03/31 | 22:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور عبد الغني الساعدي يوم الثلاثاء شفاء ثلاث حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع عدد الحالات التي اكتسبت الشفاء في جانب الرصافة الى 25 حالة.

وقال الساعدي في بيان ورد لشفق نيوز، إن "ثلاث حالات من مصابي فيروس كورونا اكتسبوا الشفاء التام، الاولى رجل بعمر 78 سنة، والثانية طفلة بعمر 7 اعوام والثالثة طفلة بعمر 4 اعوام".

وأضاف ان "الحالات التي شفيت بعد متابعة استمرت لعدة ايام في مستشفى ابن الخطيب، واعطائهم البروتوكول العلاجي المعتمد من قبل منظمة الصحة العالمية ونظام غذائي صحي ومتابعة على مدار الساعة من قبل الملاكات الصحية".

وافاد انه "تم اعادة الفحوصات المختبرية للحالات التي اكتسبت الشفاء عدة مرات ولأيام متتالية بعد تماثلهم للشفاء للتأكيد من الشفاء التام ومن ثم تم اخراجهم".

واوضح الساعدي ان "اجمالي العدد التراكمي للحالات التي اكتسبت الشفاء في الرصافة ارتفع الى 25 حالة من بين 99 حالة سجلت في جانب الرصافة فيما توفيت 6 حالات ويبقى 68 حالة تتلقى العلاج في مستشفى ابن الخطيب".

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