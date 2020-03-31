الزرفي يتعهد للمتقاعدين: معكم حتى بأحلك الظروف

2020/03/31 | 22:10 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ دعا رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة العراقية عدنان الزرفي، الثلاثاء، الى انصاف المتقاعدين، وفيما أشار الى تأمين دفع الرواتب حتى نهاية السنة الحالية، شدد على وجوب الاطمئنان على أوضاعهم المعيشية.

وقال الزرفي في تغريدة، ان "المتقاعدين في بلادنا لم تنصفهم التشريعات القانونية مما يتوجب رعايتهم والاطمئنان على أوضاعهم المعيشية وتأمين تدفق رواتبهم وتوفير متطلبات العيش الكريم لهم".

وأضاف "اننا نعمل مع هيئة التقاعد الوطنية لاستمرار دفع الرواتب لنهاية هذه السنة بالرغم من انهيار أسعار النفط"، مخاطبا المتقاعدين "معكم حتى بأحلك الظروف وأصعبها".

واجتمع المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي، الثلاثاء، بوزير التجارة ورئيس هيئة التقاعد الوطنية.



وذكر بيان صدر عن مكتب الزرفي عقب اللقاء أن “رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي، اطلع على الإجراءات المتبعة للحيلولة دون تضرر الأسر من ذوي الدخل المحدود جراء تفشي وباء كورونا، وذلك خلال استقباله كلاً من وزير التجارة محمد هاشم العاني ورئيس هيئة التقاعد الوطنية احمد الساعدي”.

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