اللجنة العليا للصحة والسلامة تعلن قرارات جديدة لمكافحة كورونا

2020/03/31 | 22:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة العليا للصحة والسلامة، عن قرارات جديدة بشأن مكافحة فيروس كورونا.وذكرت اللجنة في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، ان “الأمانة العامة والصحة كلفت بتحديد الاحتياجات للأماكن التي تصلح للحجر الصحي” مشيرة الى “موافقتها على إدخال مادة الكلور من المنافذ الحدودية كافة”.كما كلفت اللجنة “خلية الأزمة بفتح نافذة تبرع خاصة […]

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