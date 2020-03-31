🟠وزير الصحة العراقي يكشف أسباب زيادة أعداد المصابين بكورونا

2020/03/31 | 22:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير الصحة العراقي جعفر علاوي اليوم الثلاثاء، عن أسباب الزيادة في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.وعزا علاوي في وثيقة صادرة عن مكتبه ذلك إلى، أن “بين أسباب الزيادة […]

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