🟠وفاة أشهر جراح في العالم بسبب فيروس كورونا

2020/03/31 | 22:13 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المصدر:وكالات ترجمة حسن عبده حسن (عن ديلي ميل) توفي الدكتور جيمس غودريش، 73عاماً، أحد أشهر الجراحين وأطباء أعصاب الأطفال في العالم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد.وكان هذا الطبيب قد […]

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