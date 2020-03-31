2020/03/31 | 22:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات بغداد، اعتقال 6601 مخالف لحظر التجوال في العاصمة.

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