🟠كورونا ينتقل من عناوين الأخبار إلى مقدميها

2020/03/31 | 22:19 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيما تعج وسائل الإعلام وشريط الأخبار بأرقام الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، يبدو أن الوباء قد تمكن من الوصول إلى مقدمي الأخبار والعاملين في الصحافة، الذين غطوا الفيروس في نشراتهم […]

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