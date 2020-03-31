جازبروم الروسية ترفض مقترح الإقليم لخفض الاستثمار

2020/03/31 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]قالت جازبروم نفط، الذراع النفطية لعملاق الغاز الروسي جازبروم، اليوم الثلاثاء إنها لن تقلص الاستثمار في مشروعها بكردستان العراق رغم طلب حكومة الإقليم ذلك.

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