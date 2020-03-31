المياحي يعلن إستحصال مليوني دولار من النفط لشراء أجهزة لمواجهة كورونا

2020/03/31 | 22:21 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [واسط-اين]أعلن محافظ واسط، محمد جميل المياحي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة النفط خصصت مبلغ مليوني دولار للمحافظة لشراء الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية لمواجهة خطر فايروس كورونا.

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