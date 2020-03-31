لماذا لايستقر العراق 4-5

2020/03/31 | 22:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فوزي عبد الرحيم السعداوي لماذا لا يستقر العراق 1-4 معظم الحضارات العراقية القديمة تم القضاء عليها من قبل اما من جهة مايعرف حاليا بايران او من جهة ما يعرف بتركيا فالعراق سهل غني محاط بمناطق مرتفعة… لقد احتل الانكليز العراق في العام ١٩١٧ لاغراض استعمارية طمعا في ثرواته وللاستفادة من موقعه وقد يكون النفط الذي ...

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