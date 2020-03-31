النصر: حصول الزرفي على الإجماع “مستحيل” وستمرر حكومته بالأغلبية

2020/03/31 | 22:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتح تكشف عن نيّة سائرون سحب دعمها لرئيس الوزراء المكلف بغداد- وعد الشمري: أكدت كتلة النصر، أمس الثلاثاء، استحالة حصول رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي على أجماع سياسي، مشيرة إلى أن مفاوضاته بشأن تشكيل الحكومة تسير بنسق تصاعدي، وتحدثت عن نواب تركوا كتلهم الرافضة وابدوا دعمهم، موضحة أن كلمة الفصل ستكون داخل البرلمان أثناء عملية ...

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