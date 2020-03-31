حكومة الاقليم تدرس آليات مرفوضة مسبقاً لتخفيض رواتب الموظفين

2020/03/31 | 22:24 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر نواب من عواقب اتخاذ هكذا خطوة السليمانية – الصباح الجديد- عباس اركوازي تعددت الاسباب والموت واحد، هذا هو لسان حال المواطنين والموظفين على ملاك حكومة الاقليم، الذين يواجهون خطر تخفيض جديد في مرتباتهم على غرار ما حصل عام 2015، في ظل انخفاض اسعار النفط وانحسار الموارد المالية الداخلية لحكومة الاقليم نتيجة لفرض حظر للتجوال ...

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