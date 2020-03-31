نائب: الزرفي لم يحقق أي تقدم لغاية الان بشأن الكابينة الحكومية

2020/03/31 | 22:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب ستار الجابري، الثلاثاء، عدم تحقيق أي تقدم بشأن الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي.وقال الجابري إن “المحادثات السياسية لم تسفر حتى اللحظة عن تشكيل كابينة وزارية في ظل تصاعد حدة التوتر بين بعض القوى الشيعية على تولي الزرفي رئاسة الوزراء “.وأضاف أن “القوى الرافضة تحاول قطع الطريق أمام الزرفي لاسباب […]

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