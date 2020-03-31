صحة الكرخ لاهالي مدينة الشعلة : الوضع تحت السيطرة رغم تسجيل اصابات بكورونا

2020/03/31 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد طمأن مدير عام صحة الكرخ، جاسب الحجامي، مساء الثلاثاء، اهالي منطقة الشعلة بعد تسجيل عدة إصابات بفيروس كورونا.وقال الحجامي في منشور على صفحته في الفيسبوك،:" الى اهالي مدينة شعلة الصدرين، إن الوضع لازال تحت السيطرة ولا شيء يدعو للخوف والهلع فقط عليكم الالتزام بحظر التجوال واتباع ارشادات الوقاية من المرض".وأضاف، أن "الحالات التي ظهرت في مدينتكم هي لعائلة تسكن في محلة 460 زقاق 17 لرجل وابنته وزوجها الساكن في القطاع التاسع، وكل ما نريده هو ان يراجع باقي افراد العائلة للفحص وكل من التقى بهم في الايام الماضية".وشدد الحجامي، "يجب ان يلتزموا بيوتهم لمدة اسبوعين كاملين مع اخذ كافة إجراءات السلامة وتكون أدواتهم وأوانيهم لوحدهم و تعقيم كل شيء يستعملونه حتى حنفية الماء والمغسلة والحمام ومقبض الباب …إلخ مع ارتداء الكمامة والكفوف باستمرار".

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