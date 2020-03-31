بومبيو : ايران لا تريد السلام وسنرد بقوة على اي تهديد لمواطنينا

2020/03/31 | 22:28 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/واشنطن توعدت الولايات المتحدة الاميركية، اليوم الثلاثاء ، ايران بالرد على اي تهديد يطال مواطنيها، مثلما حصل في العراق.وقال وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو في كلمة اليوم : "سنرد على اي تهديد يطال الاميركيين كما حصل في العراق".واضاف بومبيو :" ان ايران تستثمر بالقنابل والصواريخ على حساب شعبها، وبالتالي هي من تعاقبهم"، مبيناً :" ان ايران لا تريد السلام في المنطقة، وتواصل تهديداتها للسعودية عبر الحوثيين باليمن".وتزايد التوتر بين الولايات المتحدة الاميركية وايران في المنطقة، اثر فرض واشنطن عقوبات اقتصادية على طهران، عقب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي بين ايران والدول الكبرى، فضلاً عن الضربة الجوية التي شنتها اميركا قرب مطار بغداد الدولي، والتي اسفرت عن مقتل قائد فيلق القدس الايراني السابق قاسم سليماني.

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