عمليات بغداد: القبض على 6601 مخالفاً للحظر

2020/03/31 | 22:33 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء، القبض على 6601 مخالفاً للحظر .وذكرت القيادة في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، اليوم الثلاثاء، إنه “خلال واجبها في تنفيذ إجراءات حظر التجول الوقائي داخل العاصمة، تمكنت القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد من إلقاء القبض على ٦٦٠١ مخالفاً، فيما حجزت ٧١١ عجلة ودراجة نارية مختلفة وبلغ […]

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