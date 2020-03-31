وزير الصحة يعلن الانتقال إلى

2020/03/31 | 22:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريراعلن وزير الصحة جعفر علاوي، عن "معركة ضد كورونا" تنطلق يوم الأربعاء، 1 نيسان/أبريل، الساعة الواحدة ظهرًا وبإشرافه الشخصي وحضوره أثناء إجراء فحوصات "المسح الوبائي".

وزير الصحة: الوزارة ستنتقل إلى الوضع الهجومي بدلًا من الدفاعي، وذلك عبر دخول المدن وإجراء الفحوصات الشاملة

وقال علاوي في تصريحات متلفزة رصدها "ألترا عراق"، إن "الوضع خطير وبحاجة إلى تعاون الجميع لتجاوز الوباء"، مؤكدًا أنه "يمكن السيطرة على الوباء في حال طبق حظر التجوال بصورة صحيحة".

اقرأ/ي أيضًا: العراق..



عداد "كورونا" يقترب من 700 ومعدل الوفيات ينخفض

وأكد علاوي أن "الوزارة ستنتقل إلى الوضع الهجومي بدلًا من الدفاعي، وذلك عبر دخول المدن وإجراء الفحوصات الشاملة".

وبيّن أن "هذه الاستراتيجية تسمى الانتقال من الفحص الوبائي الذاتي إلى المسح الوبائي الفعال"، مشيرًا إلى أنه "لكون عدم القدرة على تعميم أي شيء مستحدث في كل العراق، لذا ستبدأ معركة مهاجمة الوباء في مدينة الصدر والزعفرانية والكمالية، وسأكون شخصيًا متواجدًا ومشرفًا عليها، وستنطلق الحملة يوم الأربعاء الساعة الواحدة ظهرًا".

وأشار علاوي إلى أن "ضرورة الانتقال لهذه المرحلة جاء من خلال وجود بعض الإصابات غير مصحوبة بالأعراض، مما قد يتسبب بنقل العدوى دون علم المصاب، لذلك انتقلنا لهذه المعركة".

وحول المواد والأدوات القادمة من الصين، أكد علاوي أن "البضاعة الصينية تأتي مجانًا ونحن نسعى للاستفادة من أي تبرعات خصوصًا إذا كانت تعمل بطريقة جيدة"، مبينًا أن "منظمة الصحة الدولية رقيب علينا وأي بضاعة نستلمها تبرع أو استيراد ستكون مراقبة من قبل منظمة الصحة الدولية لفحص جودتها".

وقدر علاوي أنه "بنهاية الشهر الخامس، أيار/مايو ستبدأ الأرقام تنخفض وفي نصف حزيران/يونيو ينتهي المرض في العراق"، مؤكدًا أن "هذا الشيء مشروط بالتعاون من قبل المواطنين".

وزير الصحة: خلية الأزمة قررت تمديد الحظر إلى 19 نيسان/أبريل المقبل، وستعلن الخلية قبل يوم 19 أي مستجدات أخرى في حال احتجنا للتمديد

وبين أن "خلية الأزمة قررت تمديد الحظر إلى 19 نيسان المقبل، وستعلن الخلية قبل يوم 19 أي مستجدات أخرى في احتجنا للتمديد".

اقرأ/ي أيضًا:

المحاصصة "تكبل" خلية الأزمة في المحافظات والإسعاف الفوري بلا مستلزمات وقائية

الصحة في تحذير "يائس" لسكان الكرخ: أكفانكم نسجت وأنتم لا تشعرون

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الصحة يعلن الانتقال إلى "المرحلة الهجومية" في مواجهة كورونا) نشر أولاً على موقع (الترا عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الصحة يعلن الانتقال إلى "المرحلة الهجومية" في مواجهة كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الترا عراق).