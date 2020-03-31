🟠لجوء 50 ضابط سعودي كبير الى السفارة الاميركية في الرياض

2020/03/31 | 22:38 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقلاع طائرات سعودية من المملكة وهبوطها في سلطنة عمان ذكرت اخر الانباء الواردة من الرياض ان اكثر من 50 ضابطا من كبار الضباط والقطع العسكرية الكبرى لجاوا الى السفارة الاميركية […]

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