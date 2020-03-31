صحة كربلاء تُسَجل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ثلاثة أيام

2020/03/31 | 22:40 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - كربلاء

أعلنت دائرة صحة كربلاء، الثلاثاء، تسجيل 14 إصابة جديدة مُثَبتة ومُؤَكدة مُختبرياً بفيروس كورونا المُستجد في المحافظة خلال الأيام الثلاثة الأخيرة من شهر آذار الحالي.

وقال مدير إعلام الدائرة سليم كاظم في بيان ان "الجهات الصحية المُختصة في الدائرة، أرسلت 97 نمُوذجاً من العينات إلى مُختبر الصحة المركزي في بغداد في الأيام الثلاثة الأخيرة من الشهر الحالي، لتوكيد حالة الإصابة من عدمها، حيث وردت نتائجها، إصابة 14 مُواطناَ بالفيروس الوبائي، وسلامة الآخرين من المُشتبه بهم من الإصابة به".

ونوهت الى إنه "تم تسجيل 3 إصابات في يوم التاسع والعشرين، و7 في اليوم التالي، و4 لهذا اليوم".

وتابع ان "الإصابات الجديدة، توَزعت بواقع 10 إصابات ضمن الرقعة الجغرافية لقطاع المركز، وإصاباة واحدة للرقعة الجغرافية بقطاع الحر، و3 إصابات في قضاء الهندية".

وأكد كاظم، إن "الدائرة، إتخذت كافة الإجراءات العلاجية للمُصابين والإجراءات الوقائية بحق المُلامسين لهم"، داعياً جميع المُواطنين الى "الإلتزام بتوصيات خليتي الأزمة المركزية والمحلية وفي مُقدمتها الإلتزام بحظر التجوال لتفادي الإصابة بالفيروس الوبائي"، مُشيراَ الى إنه "بعد تسجيل الإصابات الجديدة، فإن عدد المُصابين في المحافظة، إرتفع الى 55 حالة، منها 4 حالة شفاء، و6 حالات وفاة"، في حين "تخضع الحالات الـ 45 المُتبقية، بضمنها الحالات الجديدة، لرقابة وعناية صحية مُشددة، وبإشراف ملاك طبي مُتخصص وحسب اللوائح الصحية العالمية ".

بغداد اليوم _ بغداد

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وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، ال

بغداد اليوم- اليوم

اعرب نائب رئيس خلية الازمة الحكومية، جاسم الفلاحي، الثلاثاء (31 اذار 2020)، عن مخاوفه من زيادة مساحة انتشار فيروس (كورونا) المستجد كوفيد-19 واطالة امد بقائه باعراق، لعدم وجود التزام كامل بقرار حظر التجوال.

وقال الفلاحي في حدي

بغداد اليوم - بغداد

أصدر مدير دائرة صحة الكرخ د.



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وقال الحجامي على صفحته بموقع فيس بوك تحت عنوان "توضيح مهم"، الى اهالي&nbs

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