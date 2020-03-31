حقوق الإنسان تنقل معاناة عشرات الإيزيديين العالقين في بغداد

2020/03/31 | 22:41 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مفوضية حقوق الانسان في العراق، يوم الثلاثاء، ان عشرات الايزيديين العاملين في بغداد لايستيعون العودة الى بيوتهم في محافظة نينوى وإقليم كوردستان، فيما دعت الى تمكينهم من الذهاب الى منازلهم.

وقال علي البياتي عضو مفوضية حقوق الانسان في تغريدة، إن "١٥٠ مواطنا ايزيديا يعملون حتى الوقت الحاضر في بغداد لايستطعون العودة الى منازلهم في محافظة نينوى واقليم كوردستان".

وأضاف البياتي، انهم "يطالبون خليه الازمة بالحلول الممكنة وتسهيل عودتهم".

وحظرت بغداد التجوال في داخل المحافظة حتى ١١ نيسان المقبل ومنعت الدخول الى المدينة والخروج منها؛ بسبب ازمة وباء كورونا الا باستثناءات خاصة، وكذلك فعلت محافظات اخرى بما فيها محافظات اقليم كوردستان مما صعب على الناس التنقل بينها.

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