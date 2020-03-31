“ضربة الطيور” تعترض طائرة متوجهة للصين لنقل مستلزمات طبية.. وتتسبب بالغاء الرحلة!

2020/03/31 | 22:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد عرقلت ضربة طيور في ايرلندا، رحلة جوية إلى العاصمة الصينية بكين، مخصصة لجلب مستلزمات طبية.وتعرضت الرحلة اير لينكس A330 اثناء اقلاعها من مطار دبلن في ايرلندا الساعة 12:0 والمتوجهة الى بكين لجلب المستلزمات الطبية، لضربة الطيورعند المغادرة مما ادى الى الغاء الرحلة.وفي بداية الأمر، أوقفت الطائرة صعودها مؤقتًا على ارتفاع […]

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