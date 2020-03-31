2020/03/31 | 22:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، ان لجنة الصحة والسلامة تقرر استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية.

وقال المصدر لـ" الغد برس"، ان "اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية (مكافحة جائحة فيروس كورونا) تقرر استحداث مراكز للفحص الصحي في المطارات والمنافذ الحدودية كافة".

وتابع انه "وفقا للقرار فإن المراكز سوف تنشأ بحسب المواصفات والمعايير المعتمدة من وزارة الصحة على أن يتم التعاقد مع الجهات المختصة عالميا بتوفير الأجهزة اللازمة للفحص".

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