🟠مستشفيات في امريكا هددت الأطباء بالطرد إذا تحدثوا عن نقص المعدات

2020/03/31 | 22:45 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مينغ لين وهو طبيب غرفة الطوارئ في ولاية واشنطن: تم اخباره يوم الجمعة أنه عاطل عن العمل لأنه أجرى مقابلة مع إحدى الصحف حول منشور على الفيسبوك يوضح بالتفصيل […]

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