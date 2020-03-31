2020/03/31 | 22:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الدفاع تنفي نقل عدد من الضباط وتؤكد: سخرنا جميع جهودنا للوقوف مع

اخبار مباشرة

الدفاع تنفي نقل عدد من الضباط وتؤكد: سخرنا جميع جهودنا للوقوف مع الكوادر الصحية

اترك تعليق

ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع تنفي نقل عدد من الضباط وتؤكد: سخرنا جميع جهودنا للوقوف مع الكوادر الصحية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع تنفي نقل عدد من الضباط وتؤكد: سخرنا جميع جهودنا للوقوف مع الكوادر الصحية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).