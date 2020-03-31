فيلم The Post: المرأة والسياسة وحرية الصحافة

2020/03/31 | 22:48 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعرف شباك التذاكر في عالم صناعة الأفلام بمقياس نجاح وجاهيرية فيلم وفشل آخر، إلا أن انتشار بعض الأفلام وتحقيقها مبيعات عالية، ليس دائماً دليلاً على جودة المحتوى، فالإنتاج والتسويق السخيان

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