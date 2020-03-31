بومبيو: اميركا سترد على الهجمات التي تستهدف مواطنيها في قنصليتها وسفارتها في العراق

2020/03/31 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو أن بلاده سترد على الهجمات التي تستهدف مواطنيها في قنصليتها وسفارتها في العراق.

واكد بومبيو أن هناك من يواصل صنع الأسلحة والقنابل بالوقت الذي يعاني فيه مواطنوهم من الجوع، مضيفا ان بلاده عرضت المساعدة على إيران وفنزويلا وكوريا الشمالية ووان واشنطن تدرك أن هذا تحد إنساني وتحرص على مساعدة مواطني هذه الدول أكثر من اهتمام رؤسائهم وحكوماتهم، وتابع بومبيو أن البضائع والمواد التي تحتاجها الدول لمحاربة وباء كورونا لا تخضع للعقوبات.

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