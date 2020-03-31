مقترح نيابي لمنح قدم للعاملين في قطاع الصحة والكهرباء والماء وعمال البلدية والإنترنت

2020/03/31 | 22:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قدمت لجنة الصحة والبيئة النيابية طلبا رسميا لمنح قدم لفئات كانت في صلب أزمة وباء كورونا

وحصلت التغيير على وثيقة صادرة عن عضو لجنة الصحة والبيئة جواد الموسوي يطالب فيها، رئيس الوزراء وخلية الازمة لمواجهة وباء كورونا بمنح قدم للعاملين في قطاعات الصحة والكهرباء والماء وعمال البلدية والإنترنت، تثمينا لجهودهم خلال هذه الأزمة.

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