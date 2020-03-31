🟠نفي من وزارة الدفاع

2020/03/31 | 22:51 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفي وزارة الدفاع ماتناقلته بعض وسائل التواصل الاجتماعي من اخبار تتعلق بنقل عدداً من الضباط، وتؤكد الوزارة انها وفي ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها البلد والمتمثلة بفيروس كورونا […]

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