2020/03/31 | 22:51 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز : نينوى قامت كوادر مجمع فضيل تلبية لنداء المرجعية الدينية العليا في النجف الاشرف ونظرا لحظر التجول في محافظة نينوى بتوزيع اكثر من 1500 سلة غذائية على العوائل المتعففة والفقيرة وعوائل الشهداء في كافة انحاء الموصل.وقال ساهر فضيل الشبكي مسؤول المجمع في حديث لـ”العهد نيوز” بانه “تلبية لنداء المرجعية الدينية العليا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خاص لـ”العهد نيوز”.. نينوى تلبي نداء المرجعية بتوزيع اكثر من 1500 سلة غذائية على العوائل المتعففة في الموصل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خاص لـ”العهد نيوز”.. نينوى تلبي نداء المرجعية بتوزيع اكثر من 1500 سلة غذائية على العوائل المتعففة في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).