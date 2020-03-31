وزير الصحة يعلن تمديد حظر التجوال في العراق

2020/03/31 | 22:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وزير الصحة والبيئة جعفر علاوي، يوم الثلاثاء، تمديد حظر التجوال في البلاد الى 19 نيسان/أبريل المقبل لاحتواء فيروس كورونا.

قال علاوي في مقابلة مع قناة "دجلة" التلفزيونية، "قررنا في خلية الأزمة تمديد حظر التجوال وتعطيل الدوام لغاية يوم 19 نيسان المقبل"، مضيفاً أن القرار الرسمي سيصدر لاحقاً.

ويسري حظر التجوال المفروض حالياً حتى 11 نيسان/أبريل.

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