2020/03/31 | 22:57 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الباحث في الشأن السياسي، هاشم الكندي، اليوم الثلاثاء، أن نشر منظومة الباتريوت في العراق يؤكد كذب أميركا بانها متواجدة للتدريب فقط.وقال الكندي في حديث لقناة “العهد” الفضائية، إن “أميركا روجت لضرباتها المرتقبة بانها ستكون قوية”، مبينا أن “الانسحاب الأميركي من العراق ذريعة لاعادة التموضع”.واضاف ان “فصائل المقاومة باركت ضربة التاجي لأنها استهداف […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باحث سياسي: نشر منظومة الباتريوت في العراق يؤكد كذب أميركا بانها متواجدة للتدريب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باحث سياسي: نشر منظومة الباتريوت في العراق يؤكد كذب أميركا بانها متواجدة للتدريب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).